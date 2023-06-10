بعد بث فيديو عبر «فيس بوك».. ضبط المتهم بالتحرش بسيدة في القاهرة

بعد تداول مقطع فيديو على موقع "فيس بوك" متضمناً تعرض إحدى السيدات للتحرش بالقاهرة، ألقى رجال أمن القاهرة القبض على مرتكب الواقعة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ورصدت أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعرض إحدى السيدات للتحرش من قِبل شخص حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

بالفحص تبين قيام الأجهزة الأمنية بدائرة قسم شرطة الأزبكية من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية لقيامه بالتحرش بـإحدى السيدات مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا حال سيرهما بمحل البلاغ.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.