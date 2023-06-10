الدوري السعودي يغري أليجري بعرض خيالي

أكد تقرير صحفي تقرير صحفي، تلقي ماسيليمانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الإيطالي، عرضا خياليا من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن المسؤوولين السعوديين يستهدف التعاقد مع أليجري، إذ قدموا له عرضا يفوق 3 أضعاف راتبه الحالي مع يوفنتوس.

وأضافت، أن مسؤولين سعوديين سيعقدون اجتماعا مع أليجري في الساعات المقبلة، من أجل إقناعه بترك ويوفنتوس والتدريب في الدوري السعودي.

ولم تحدد الصحيفة الإيطالية اسم النادي السعودي الذي يفاوض أليجري، لكنها رجحت أن يكون الهلال.

يذكر أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رفض مؤخرا عرضا ضخما من الهلال السعودي، وفضل الانتقال لصفوف إنتر ميامي الأمريكي.