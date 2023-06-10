شيكابالا ينتظم في التدريبات الجماعية للزمالك

انتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا"، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بشكل طبيعي.

وغاب "شيكابالا" عن مباراة الزمالك أمام الاتحاد السكندري في الدوري بعدما اشتكى من آلام في العضلة الضامة.

وتأكد الجهاز الطبي للزمالك من جاهزية قائد الفريق ليشارك في مران اليوم بصورة طبيعية استعدادا للقاء فاركو المقبل في بطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة فاركو في دور الـ16 لكأس مصر، المقرر لها يوم 23 يونيو الجاري.