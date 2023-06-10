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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مصر حققت انجازات مختلفة خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أكد النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الدولة المصرية، استطاعت خلال 9 سنوات من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ترسم طريقها نحو الجمهورية الجديدة، محققة في هذا الطريق انجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

وأضاف "خليل"، في تصريحات له، أن من القطاعات المهمة التي شهدت طفرة حقيقة وغير مسبوقة، هو قطاع البنية التحتية، حيث نفذت الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية العديد من مشاريع البنية التحتية التي كان لها دور كبير في إنشاء المشروعات الاستثمارية المختلفة واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة في هذا الملف لم يسبق أن قامت به أيا من الحكومات السابقة.

وأوضح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن الملف الاقتصادي شهدت أيضا مجموعة من الإنجازات رغم التحديات العالمية التي أثرت عليه، نتيجة الصراعات الإقليمية، مشيرًا إلى أنه لولا تلك الصراعات لكنت معدلات النمو الاقتصادي أعلى مما هي عليه الآن، لكن رغم ذلك فما قامت به الدولة استطاعت بفضله امتصاص الأزمات التي تعرض لها.

وقال النائب عبد الوهاب خليل، إنه على مستوى الحياة السياسية، فقد رأينا هناك انفتاحا في المجال العام، سواء عن طريق الدعوة للحوار الوطني، أو ما سبقه من عودة دور المجتمع المدني الفاعل، مشيرا إلى أن ذلك أعاد مرة أخرى الأصوات الوطنية إلى الساحة السياسية باختلاف توجهاتها الفكرية.

السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب النائب عبد الوهاب خليل خليل

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