خطة التنمية توصي بالتوسع في توفير الاستثمار الرياضي

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ضمن تقرير مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2024/2023 بضرورة دعم وإعداد أجيال من الشباب؛ لحصد البطولات العالمية.

وترى اللجنة أنه في مجال الشباب والرياضة يجب دعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية.

وشددت على ضرورة تنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء وزيادة مستويات الوعي المجتمعي، وكذلك التوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الأنشطة المختلفة بها.

وأوصت بضرورة التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا على تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عن «خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2023/ 2024»، وما ورد به من توصيات.

وأعلن المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، إرسال التقرير إلى مجلس النواب، لمناقشته والموافقة عليه قبل 30 يونيو المقبل.

وتضمن مشروع القانون زيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 15128 مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية ليصل إلى 11842.1 مليار جنيه، بمعدل نمو حقیقي يبلغ 4.1٪

وأكد تقرير اللجنة المالية بالشيوخ، أن هذه الخطة، وللعام الثالث على التوالي جاءت معبرة عن مؤشرات كلية تأثرت باستمرار تبعات الأزمات العالمية المتوالية والتحديات الجيوسياسية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والتي ركزت عليها الخطة بشكل محدد وعكست مدى تأثر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بها وبشكل غير مسبوق.