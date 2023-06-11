طلب إحاطة بشأن استثناء بعض المصانع لتدبير العملة لسداد مديونياتها

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 9 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء، حيث تعقد اللجنة 3 اجتماعات اليوم الاحد.

وتناقش اللجنة في اجتماعها الأول موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وفي اجتماعها الثاني تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد القط، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل التحديات التي تواجه القطاع الخاص، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

وفي اجتماعها الثالث تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وجود خطة استثمارية للمشروعات التي توفر العملة الصعبة، حسبما ورد بطلب الإحاطة.