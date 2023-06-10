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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة ينفذ الدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

يعقد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، الدورة التدريبية التأهيلية الثالثة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة خلال الاسبوع الجاري ، ويستفيد من الدورة 28 متدرباً ، ويشرف على تنفيذ الدورة، إدارة الأزمات بالوزارة بالتعاون مع وزاره الدفاع.

وأشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى أن الدورة التدريبية تهدف الدورة إلى تعظيم الاستفادة من التحول الرقمى لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنًا، ويتحول من مركز القيادة والسيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظات إلى غرف العمليات التخصصية للجهات، وتقييم المخاطر، والفكرة العامة للشبكة الوطنية، والإمكانيات والخدمات التى توفرها الشبكة، والمهام وأسلوب العمل المقترح للمركز، بالاضافة إلى إجراءات التأمين، وتكامل تطبيقات الشبكة الوطنية، والبنية التحتية للمركز الشبكة الداخلية، والتعريف بمنظومة التحكم فى الشاشات، ومفاهيم الطوارى باللغة الإنجليزية، وموزع المهام اللاسلكى المطور، ومنظومة المؤتمرات المرئية. 

كما ينظم مركز سقارة  دورة تنمية مهارات القيادات في مجال الإدارة والقيادة الفعالة والتي ينفذها خلال الاسبوع الجاري هي احدى ثمرات التعاون بين الوزارة مع برنامج الاتحاد الأوروبي، ويستفيد منها ٢٨ متدرباً من رؤساء الوحدات القرويةونوابهم وسكرتيري مجالس المدن والأحياء.

 

وستركز الدورة علي التعريف بالقيادة والعنصر البشري، وانماط الإدارة، وأساليب التفاوض، وكيفية إدارة الوقت ومهارات العمل الجماعي، وإدارة النازعات الإدارية، والقدرة على التحفيز، كما ستتضمن الدورة ورش عمل تطبيقية حول الموضوعات التي تم دراستها فضلا عن صناعة خطة عملية للتغيير. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلى انه في ضوء إهتمام الوزارة بحقوق الإنسان والمرأة المصرية وتمكينها اجتماعيا وسياسيا واقتصادياً مما يعود بالنفع على الأطفال وحمايتهم، ينفذ في أسبوعه ال٤٢ والاخير  دورة تطوير مهارات وادارة منظومة لجان حماية الطفل وخط النجدة والتي يشارك في تنفيذها المجلس القومي للطفولةو الامومة ويستفيد منها ٢٨ متدرب، و تتناول التعريف لأهداف لجان حماية الطفل بالمحافظات ودورهاو أهدافها وحالات الأطفال المعرضين للخطر والعمل علي إزالة الخطر عنها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وزير التنمية المحلية مركز سقارة الشبكة الوطنية مركز التنمية المحلية للتدريب التحول الرقمي

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