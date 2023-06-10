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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالجيزة تنفي انقطاع الخدمة عن بعض مناطق المحافظة

انقطاع المياه
انقطاع المياه

أعلن وليد عابدين المتحدث الإعلامي باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عدم صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الإجتماعي بشأن انقطاع المياه عن مناطق " هضبة الأهرام، إسكان الشباب، إسكان الضباط، كفر غطاطي، منشأة البكاري، كوم بكار، كفرة نصار، عزبة جبريل، الكوم الاخضر، فيصل والهرم ومتفرعاتهما من الطالبية حتى المنصورية".

وأوضح ، أنه يتم التنويه مسبقاً عن انقطاع المياه وتوضيح أسباب الانقطاع على الصفحة الرسمية للشركة وكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة.

واستعرض عابدين، قنوات التواصل مع الشركة، والتي  تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال شكاوى المواطنين.

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