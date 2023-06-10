قرار رسمي من وزير الاسكان بتشكيل أعضاء عمومية اتحاد مقاولي التشييد والبناء

اصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، قرارا بتشكيل أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.



جاء بقرار وزير الاسكان والذي حمل رقم 388 لسنة 2023 والمنشور في الجريدة الرسمية، الأعضاء من ذوي الخبرة في الاتحاد.



تضمنت أسماء الأعضاء بداية من مساعده محمد عصام، المشرف علي مكتب الوزير، و المهندس محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير و المهندس سيد إسماعيل، نائب الوزير لشئون البنية الأساسية و المهندس خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء و المهندس رأفت عبد العزيز، رئيس جهاز التفتيش الفن علي اعمال البناء.



تضمنت قائمة الاعضاء أيضا كلا من المهندس أسامة عبد الواحد، مستشار الوزير لشئون المشروعات والمرافق و المهندس إيهاب خضر،رئيس الهيئة اقومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس هشام درويش مستشار الوزير لشئون قطاع التشييد والمقاولات بديوان عام الوزارة، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء يسري سالم، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

