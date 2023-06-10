روسيا تحبط أكثر من 100 محاولة أوكرانية لاختراق منطقة زابوريجيا

سجلت مؤسسة الطاقة النووية الروسية "روس إنيرجواتوم"، إحباط أكثر من 100 محاولة للمسيرات الأوكرانية لاختراق الأراضي المجاورة لمحطة زابوريجيا خلال الشهر الماضي.

وقال رينات كارتشا، مستشار المدير العام للمؤسسة إنه خلال "الشهر الماضي تم تسجيل احباط أكثر من 100 محاولة لاختراق المنطقة المجاورة لمحطة زابوريجيا الكهروذرية، بواسطة طائرات مسيّرة" وأضاف أن "النشاط الأوكراني في هذا المحور هو الأعلى والأكثر توترا".

وشدد مستشار المدير العام على أن الجنود الروس "يعملون بشكل فعال للغاية". وأضاف "نحن واثقون من جيشنا، لذلك نعتقد أن أي محاولة من قبل أوكرانيا لمهاجمتنا لن تؤدي إلى النتيجة التي يريدونها".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ردا على سؤال من مجلة "الشؤون الدولية"، إن الأمانة العامة للأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يردان على الملاحظات المنتظمة حول قصف كييف لمحطة زابوريجيا .