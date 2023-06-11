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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تعفي بعض طلاب الثانوية العامة من امتحاني الدين والتربية الوطنية غدا

رضا حجازي
رضا حجازي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن هناك طلاب تقرر اعفاءهم من أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر اداءهما غداً .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الطلاب المعفيون من أداء امتحاني التربية الدينية والتربية الوطنية في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 هم :

  • الطلاب المصريون العائدون من الخارج من بلاد غير ناطقة باللغة العربية الملتحقين بالصف الثالث الثانوي فور قدومهم لمصر ، حيث تم اعفاءهم من دراسة اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية ، وفي هذه الحالة تطبق عليهم القواعد ويتم منحهم مصدقة بالمواد التي درسوها.

 

  • الطلاب المصريون مزدوجو الجنسية لدولة غير ناطقة باللغة العربية ، غير المقيمين بجمهورية مصر العربية ، يجوز اعفاءهم عند عودتهم من دراسة المواد التي تدرس باللغة العربية ويعاملون معاملة الطالب الوافد ، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بدرجات المواد التي قام بدراستها فعلا على ان يكون ذلك بناء على رغبة ولي الأمر واقرار كتابي منه وذلك قبل موعد الامتحان بشهر على الأقل على ألا يستفيد من هذا القرار الطلاب المقيمون بجمهورية مصر العربية.

 

  • الطلاب غير العرب إذا إلتحقوا بمدارس لغات يكون لهم الحق في الاعفاء من اللغة العربية والتربية الدينية و المواد القومية التي من ضمنها التربية الوطنية ، وفي هذه الحالة يمنح الطالب مصدقة بالمواد التي درسها ويرفق الطالب باستمارته قرار إلحاقه المنصوص به على الاعفاء من كل هذه المواد او بعضها على ان تخصص المدرسة لهم كشوفا مستقلة 150 د امتحانات ويكتب على الكشوف بخط واضح طلبة وافدين من غير الدول العربية ويعفون من اداء الامتحان في اللغة العربية والتربية الدينية والتربية الوطنية أو من بعض المواد والمدرسة مسئولة عن اخطار الطالب بذلك ويمنحون المصدقة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الأجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الأحياء - الجبر - الفلسفة

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