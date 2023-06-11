نجم مانشستر سيتي يدخل تاريخ دوري الأبطال بعد هدفه في إنتر ميلان

نجح الإسباني رودري لاعب خط وسط فريق مانشستر سيتي في تسجيل إسمه في تاريخ بطولة دوري أبطال أوروبا بعد قيادة فريقه للفوز علي انتر ميلان في المباراة النهائية

وسجل رودري هدف فوز فريق مانشستر سيتي من تسديدة رائعة في مرمي انتر ميلان في الدقيقة 68 من عمر اللقاء

وأصبح رودري أول لاعب في تاريخ مانشستر سيتي يسجل في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا حيث فشل الفريق في تسجيل أي هدف في نهائي عام 2021 أمام مواطنة تشيلسي حينما خسر السيتي بنتيجة هدفدون رد .

كما يعتبر رودري أول لاعب خط وسط يسجل هدف في نهائي دوري أبطال أوروبا منذ عام 2017 حينما ساهم كاسيميرو في فوز ريال مدريد علي يوفنتوس بنتيجة 4-1

تُوّج فريق مانشستر سيتي بطلًا ل دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وذلك بفوزه الصعب على إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ب ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية.