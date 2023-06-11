قيس سعيد: تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية

اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد أن تونس دولة فقيرة في بلاد ثرية، مؤكدا أنه لا بد من تحقيق العدالة الاجتماعية وفرض القانون على الجميع.

وخلال زيارة فجائية إلى ولاية صفاقس، أوضح قيس سعيد قائلا: "تونس تعيش مرحلة مليئة بالتحدّيات، ونحن عازمون على رفعها جميعا".

وشدد على أن الدولة التونسية قوية بمؤسّساتها وشعبها، و"حينما نكون في الموعد مع الشعب يمكن أن نصنع التاريخ بإمكانياتنا الذاتية".

وأكد الرئيس التونسي "ضرورة أن نعول على أنفسنا قبل التعويل على أيّ كان من الخارج"، مضيفًا: "لدينا من الإمكانيات الكثير، ومن الثروات البشرية الكثير، ومن الثروات الطبيعية الكثير.. تونس دولة تعج بالخيرات".

فيتش تخفض تقييم تونس

وأمس السبت، أعلنت وكالة فيتش تخفيض تقييم نونس الائتماني إلى -CCC، مشيرةً إلى تخفيض تقييم تونس جاء بسبب "عدم اليقين بشأن قدرتها على جمع التمويل الكافي لمتطلباتها المالية".

وقالت الوكالة في تقرير لها إن "النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات".

والخميس الماضي، أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.

وانخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوما من الواردات، مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.