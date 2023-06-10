وكالة فيتش تخفض تقييم تونس الائتماني

أعلنت وكالة فيتش اليوم السبت، تخفيض تقييم نونس الائتماني إلى -CCC، مشيرةً إلى تخفيض تقييم تونس جاء بسبب "عدم اليقين بشأن قدرتها على جمع التمويل الكافي لمتطلباتها المالية".

وقالت الوكالة في تقرير لها إن "النقص الملموس في التمويل الخارجي لتونس بما يتجاوز تصورها الأساسي سيزيد الضغوط على الاحتياطيات".

تراجع الاحتياطي الأجنبي

والخميس الماضي، أظهرت أرقام للبنك المركزي التونسي أن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى مستويات لا تتجاوز 91 يوما من الواردات، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.

وانخفضت الاحتياطيات إلى 21 مليار دينار (6.78 مليار دولار) بحلول السابع من يونيو، وهو ما يكفي لتغطية 91 يوما من الواردات، مقارنة مع 123 يوما في الفترة نفسها قبل عام.

وأدى تفاقم العجز التجاري وتراجع الدينار المحلي إلى تآكل الاحتياطيات.