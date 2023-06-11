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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان بيج.. إطلالة ملفتة لـ هيفاء وهبي في أحدث ظهور

صدى البلد

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هيفاء وهبي بإطلالة جذابة أنيقة مرتدية فستان مجسم باللون البيج، مما حازت علي إعجاب متابعيها. 


من جانب آخر، قضت محكمة مستأنف الشيخ زايد بتخفيف عقوبة مدير أعمال هيفاء وهبي، محمد وزيري إلى الحبس عامين في اتهامه بتبديد 4 ملايين دولار، وبراءته من اتهامه بالنصب على الفنانة هيفاء وهبي، في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، المقيدة برقم 3587 لسنة 2021 جنح مستأنف الشيخ زايد.


تفاصيل اتهام هيفاء وهبي لمدير أعمالها

وكان محامي الفنانة هيفاء وهبى تقدم ببلاغ ضد مدير أعمالها (محمد حمــزة عبدالرحمن محمد عبدالمنعم)، بسبب قيام الأخير بالاستيلاء على أموالها، وسحبها من حسابها البنكي، وإيداعها في حسابه الخاص، بموجب التوكيل الذي حصل عليه منها، وعاقبت محكمة جنح الشيخ زايد، محمد وزيري مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي بتهمة التبديد والنصب عليها بمبلغ 63 مليون جنيه، لمدة 5 سنوات عن التهمتين.

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