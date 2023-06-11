بنخترع مصيبة.. شوبير يعلق على شائعات تعاطي لاعب منتخب مصر للمنشطات

علق الإعلامي أحمد شوبير، على شائعات ثبوت إيجابية عينة أحد لاعبي منتخب مصر الأول، في اختبارات المنشطات.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”:" ظهر كلام عن ثبوت تعاطي أحد لاعبي منتخب مصر للمنشطات وإن اللاعب تم استبعاده من المعسكر لهذا السبب، وطبعا لن أقول اسم اللاعب".

وأضاف شوبير:" هو إحنا ليه بنشكك في نفسنا ونتعامل بهذه الطريقة الغريبة العجيبة، بجد ليه!، نفس الأمر حدث منذ فترة مع شريف إكرامي وأنا التزمت تماما الصمت في هذا الأمر حتى ظهرت براءته، إحنا ليه بنحب المصايب ولو مفيش نخترع مصيبة، نموت ونخترع مصيبة، وفي حالة من الغل والكراهية، حرام عليكم لماذا الطعن في الناس وكل واحد يقول اسم لاعب، خاصة وأنه لا يزال موجودا في معسكر المنتخب وأول مرة ينضم للمعسكر، وناديه ضمن المشاركة في الكونفدرالية الإفريقية، ده بدل ما نقوله برافو عليك، نشكك فيه!".

ويلتقي منتخب مصر نظيره الغيني يوم 14 يونيو،في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم يخوض ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

قائمة منتخب مصر لمعسكر يونيو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد صبحي - محمد أبو جبل.

الدفاع: محمد هاني - هشام صلاح - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - علي جبر - محمد عبد المنعم -محمود مرعي - محمد حمدي - أحمد أبو الفتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - حمدي فتحي - غنام محمد - محمود حمادة - أحمد سيد زيزو - محمد هلال - محمد رضا بوبو.

الهجوم: محمد صلاح - مصطفي فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه - محمود كهربا - أحمد ياسر ريان

- مصطفى محمد.