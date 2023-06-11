كاتب صحفي: التربية والتعليم حددت عدة محظورات على الطلاب لتجنبها داخل اللجان

قال رفعت فياض الكاتب الصحفي؛ إن الامتحانات ستبدأ غدا الاثنين امتحانات الثانوية العامة دور الأول للعام الدراسي 2022/2023، حيث يبلغ عدد المتقدمين بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام 783025 طالبا وطالبة، من بينهم 276211 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية، و98658 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية ( رياضيات) و391671 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية ( علوم).

وأضاف رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية على قناة تن الفضائية، أن قبل ساعات من انطلاق موعد الامتحانات غدا، حددت وزارة التربية والتعليم عدة محظورات على الطلاب لتجنبها داخل اللجان وهي كالتالي .

- حظر تصوير أسئلة الامتحان ونشرها عبر صفحات الغش الإلكترونية.

- منع دخول اللجان بكتيبات أو أوراق.

- عدم التأخر عن موعد بدء لجنة الامتحان والتى تبدأ في التاسعة صباحاً، مسموح بتأخير 15 دقيقة فقط.

- يحظر دخول لجنة الامتحانات بأى وسيلة غش وخاصة التليفون المحمول حتى لا يتعرض الطالب لأي مساءلة قانونية.

- عدم الإجابة داخل كراسة الأسئلة، لأنه لن يتم تصحيحها بل يجب نقل كل الإجابات إلى ورقة البابل شيت والورقة المخصصة للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- عدم القيام بأي أعمال شغب أو الإخلال بأعمال الامتحانات حتى لا يحرم الطالب من الامتحانات والعام الدراسى بأكمله.

- يجب كتابة البيانات كاملة داخل كراسة البابل شيت والأسئلة، لأن عدم كتابتها يضيع حق الطالب في الامتحان.

وأوضح أن الامتحانات بالأيام الأولى بالمواد غير المضافة للمجموع، حيث يؤدي الطلاب غدا الإثنين، امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 13 يونيو امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء، ثم يؤدي الطلاب الامتحانات فى المواد المضافة للمجموع يوم الأحد ١٨ يونيو الجاري ؛ مشيرا إلى أن امتحانات المواد الأساسية يوم الأحد المقبل بمادة اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو الحالي مادة اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو الحالي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.