نائب التنسيقية: حرية تداول المعلومات حق للمواطن وليس منحة

قال النائب محمد فريد عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية تداول المعلومات هي حق من حقوق الإنسان وهي المعيار الذي من خلاله يتم تحديد مستوى الملف.

وأضاف فريد خلال كلمته بجلسة لجنة الحقوق والحريات ضمن المحور السياسي بالحوار الوطني أن دستور مصر يرسخ هذا الحق وبالتالي مسألة تداول المعلومات هي حق انساني وليس منحة تضمنها الدولة للمواطنين.



وقال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هذا الحق تم العمل عليه من الحكومه وايضا المجتمع المدني بشكل إيجابي خلال الفترة الماضية.

وتابع أن الأمر يكمن في البنية التشريعية حيث يوجد مجموعة متفرقة من القوانين المتعلقة بهذا الحق ولكنها تواجه عدد من المشاكل مشيرا إلى ضرورة وجود تشريعات مساعدة لقانون حرية تداول المعلومات.

واوصى نائب التنسيقية بضرورة عمل اثر تشريعي لمنظومة تداول المعلومات لسد اي فراغ تشريعي قد يعرقل هذا الحق.