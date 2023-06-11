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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس التونسي: لا نقبل إملاءات صندوق النقد الدولي

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، بشأن مفاوضات صندوق النقد الدولي، إن الحلول لا يمكن أن تكون في شكل إملاءات.

 

وأضاف الرئيس التونسي في تصريحات له: “على صندوق النقد الدولي مراجعة وصفاته وبعدها يمكن التوصل إلى حل”.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس التونسي رفضه لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح تونس قرضا بقيمة ما يقارب من ملياري دولار.

وجاء موقف سعيد متطابقا مع اتحاد الشغل التونسي، أكبر المنظمات النقابية في البلاد، حيث عبر الاتحاد عن رفضه لشروط الصندوق  المتمثلة بمطالبة السلطة التونسية ضرورة تخفيض دعم السلع والطاقة فضلا عن خفض قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التونسي، نبيل عمار، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مستمرة، لافتا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تنقطع.

وبين أن هذه المفاوضات تدور على ضوء الخطوط الحمراء التي يسعى فيها الطرف التونسي إلى عدم مزيد تفقير الشعب التونسي خاصة أن ذلك مرتبط باستقرار البلاد.

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