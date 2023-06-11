عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم الأول.. 30 اتفاقية وصفقة في مؤتمر الأعمال العربي الصيني بـ السعودية

السعودية والصين
السعودية والصين

اختتمت، اليوم الأحد، أعمال اليوم الأول من مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين العاشر الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية بتوقيع اتفاقيات استثمار بقيمة تزيد عن 10 مليارات دولار.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، شملت الاتفاقيات الموقعة بالمؤتمر 30 اتفاقية وصفقة في عددٍ من القطاعات، بما في ذلك: التكنولوجيا، ومصادر الطاقة المتجددة، والزراعة، والعقارات، والمعادن، وسلاسل التوريد، والسياحة، والرعاية الصحية.

ونجحت أجندة المؤتمر المكثفة في استقطاب آلاف المشاركين، حيث تضمنت الجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات الخاصة والأحداث الجانبية التي تبحث عددا من الموضوعات الرئيسية المختارة، ومن أهمها: المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة، وتعزيز قدرة سلسلة التوريد على الصمود، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 3,500 من قادة الأعمال والمبتكرين وصناع القرار من أكثر من 26 دولة.

وشهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين الشركات المشاركة، شملت صفقة بقيمة 533 مليون دولار بين شركة أمار الأولى ومجموعة زهونجهوان الدولية “هونج كونج” المحدودة لإنشاء مصنعٍ لمعالجة الحديد الخام، وتصنيع كريات الحديد لمعامل الصهر في المملكة، واتفاقية بقيمة 500 مليون دولار بين مجموعة ASK وشركة التعدين والجيولوجيا الوطنية الصينية لتطوير وتمويل وإنشاء وتشغيل مشروعٍ لتعدين النحاس في منطقة الدرع العربي، واتفاقية إطارية بقيمة 266 مليون دولار بين شركة مباني الصفوة المحدودة وشركة مجموعة غيزهوبا للهندسة الدولية المحدودة، ومؤسسة توب العربية للهندسة الدولية المحدودة لتشييد المباني المتقدمة في المملكة.

كما شهد المؤتمر توقيع عددٍ من الاتفاقيات بين القطاعين العام والخاص، شملت اتفاقية بقيمة 5,6 مليارات دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيومان هورايزونز الصينية، المختصة بتطوير تقنيات القيادة الذاتية، وتصنيع المركبات الكهربائية تحت العلامة التجارية HiPhi، لإنشاء مشروع مشترك لأبحاث تطوير وتصنيع وبيع المركبات، واتفاقية بقيمة 266 مليون دولار بين وزارة الاستثمار وشركة هيبوبي للتكنولوجيا المحدودة، مطور برمجيات الأندرويد في هونغ كونغ، لتطوير تطبيقاتٍ في مجال السياحة، وعددٍ من التطبيقات الأخرى، وصفقة بقيمة 250 مليون دولار، بتسهيل من وزارة الاستثمار، بين شركة الخطوط الحديدية السعودية (SABATCO) وشركةCRRC لصناعة عربات القطار المملوكة للحكومة الصينية والمدرجة في سوق الأسهم، وتهدف لتصنيع عدد من عربات وعجلات القطارات في المملكة، وصفقة بقيمة 150 مليون دولار بين وزارة الاستثمار، ووزاة الصناعة والثروة المعدنية من جهة، وشركة سوندا للتصنيع الصناعية، كما تهدف لإنتاج الصودا الكاوية، والكلورين ومشتقاته، والبارافينات المكلورة، وكالسيوم الكلورايد، والبولي فينيل كلورايد (PVC)، ومنتجات التحويل ذات الصلة في المملكة.

السعودية.. تحذير هام من وزارة الحج والعمرة لـ الحجاج

السعودية.. تحذير عاجل من الدفاع المدني بشأن بدء موسم الغبار وانعدام الرؤية

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المؤتمر كلماتٍ رئيسية ولقاءاتٍ خاصةٍ مع قياداتٍ حكومية، وشخصيات مهمة، فضلاً عن ورش عملٍ متخصصة ستبحث بتعمق عدداً من الموضوعات الرئيسة: مثل سلاسل التوريد الخاصة بقطاعي النفط والغاز، وشراكات الابتكار والبحث، والتحديات والحلول لسلاسل التوريد التجارية العالمية، والتعدين، وتصنيع الأغذية، سيشارك فيها العديد من كبار المسؤولين في القطاعين العام والخاص، في حين ستقدم الكلمة الختامية للمؤتمر الرئيسة السابقة للبرازيل الرئيس الحالي لبنك التنمية الجديد ديلما روسيف.

ويتزامن الحدث المختص بالتجارة والاستثمار، ونظمته وزارة الاستثمار بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية، مع تنامٍ مشهودٍ في حركة التجارة بين العالم العربي والصين، والتي بلغت قيمتها الإجمالية 430 مليار دولار أمريكي في العام 2022، منها أكثر من 106 مليارات دولار بين الصين والمملكة العربية السعودية فحسب، بمعدل نمو بلغ 30٪ مقارنة بالعام 2021.

المملكة السعودية الصين المملكة العربية السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 مفاجأت سارة للأهلي قبل مباراة الوداد.. يكشفها كبير مشجعي الزمالك |تقرير

شر البلية| حقيقة وتفاصيل إذاعة مباراة الأهلي والوداد على قناة "حرامي سينما"

عاجل .. تشكيل الأهلي أمام الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مفاجأة.. قناة مغربية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي.. اعرف التردد

الأمن المغربي يتدخل| الأهلي يتعرض لمضايقات من جماهير الوداد قبل نهائي إفريقيا

مفاجأة.. تقارير تكشف عن بيع مصطفى فتحي نهائيا لهذا النادي

ناقد رياضى يكشف عن تشكيل الأهلي أمام الوداد

وفاة شقيق الفنان كريم أبو زيد

موضوعات متعلقة

بشكل كامل.. انحسار المياه من شوارع نوفا كاخوفكا بعد كارثة السد

الشبكة الأكثر شمولا بالعالم .. إجراءات عسكرية روسية تحطم هجوم أوكرانيا المضاد

الرئيس الجديد للبنك الدولي يكشف عن "مجازفة" لتعزيز الاستثمار الخاص بالأسواق الناشئة

وزير الدفاع الروسي يكرم صائدي دبابات "ليوبارد" و"برادلي" بأعلي وسام عسكري.. شاهد

أكسيوس : أمريكا أخطرت اليونسكو سرا بقرار عودتها للمنظمة

الحرب تشتعل.. بيان من الجيش الأوكراني بشأن بدء الهجوم المضاد على باخموت

سقوط روسي.. الجيش الأوكراني يعلن عن انتصار كبير في دونيتسك

خسائر لا تعوض .. كارثة في أوكرانيا بسبب تفجير سد كاخوفكا

ترشيحاتنا

أسعار مرسيدس C180 موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

بملابس صيفية .. ابنة صلاح عبد الله تثير الجدل على السوشيال ميديا

وزير التعليم: تفتيش الطلاب 3 مرات بلجان الثانوية العامة لكشف وسائل الغش

مفاجأة لصالح الأهلي تنصف القلعة الحمراء أمام الوداد.. اعرف الحكاية

مصر للطيران تتوسع في شبكتها الجوية .. افتتاح خطين جديدين إلى مانشستر ودلهي

بدائل الثانوية العامة 2023 بمجموعة أقل من 140 درجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لخسارة 2 كيلو فى الأسبوع.. خبير تغذية يقدم رجيم الكمون السحرى

يدمر الصحة .. احذر من تناول السكر الأبيض لهذه الأسباب

الوشاح.. تحدٍ خطير ينهي حياة فتاة على TikTok

بعد كشفها عن سبب طلقها الصادم.. اطلالات مثيرة لـ حورية فرغلى

فيديو

حماتك هتطبخلك وتغسلك وتدلعك.. مميزات جوازة بيت العيلة في كوكب ياسمين عز

محمد رمضان يقدم روشتة لجمهوره: 4 أسباب تجعلك نمبر وان «فيديوجراف»

طرح 361 وحدة سكنية في القاهرة الجديدة وبدر و6 أكتوبر والعاشر

مبادرة الرئيس.. خطوات الخضوع للكشف المبكر عن الأورام السرطانية مجانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

اﻟﻤﺰﻳﺪ