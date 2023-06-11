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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كبار رجال الدولة والوزراء في عزاء والدة مصطفى مدبولي

صدى البلد

حرص كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، وطار ق الملا وزير البترول ، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية ، محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة  ، اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، طارق شوقي وزير التعليم السابق ، المهندس ابراهيم محلب رئيس وزاء مصر السابق ، محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق ، خالد شعيب محافظ مطروح ، والمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على حضور عزاء والدة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي .

 

يتلقي الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الأحد ، عزاء والدته بمسجد المشير طنطاوي والتى توفيت أول أمس.

أبو العينين وكيل مجلس النواب ابراهيم محلب أشرف صبحى وزير الشباب الخشت رئيس جامعة القاهرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة طارق شوقي وزير التعليم السابق وكيل مجلس النواب

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