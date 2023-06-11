كبار رجال الدولة والوزراء في عزاء والدة مصطفى مدبولي

حرص كل من الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ، النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ ، وطار ق الملا وزير البترول ، اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية ، محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، طارق شوقي وزير التعليم السابق ، المهندس ابراهيم محلب رئيس وزاء مصر السابق ، محمد ابراهيم وزير الداخلية الاسبق ، خالد شعيب محافظ مطروح ، والمستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على حضور عزاء والدة رئيس الوزراء مصطفي مدبولي .

يتلقي الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اليوم الأحد ، عزاء والدته بمسجد المشير طنطاوي والتى توفيت أول أمس.