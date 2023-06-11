نشأت الديهي: الغرب يُصدر الحرية لضرب الهوية الوطنية في مقتل.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الأمريكي جون بادين احتفل بالمثلية الجنسية، متحدثًا بأن الإدارة الأمريكية الحالية تضم أكبر عدد ممكن من المسؤولين المثليين جنسيًا، مثل وزير النقل الأمريكي، وبعض العابرين جنسيًا في الحكومة مثل مساعد وزير الصحة، ووكيل وزارة الدفاع.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأحد، أن الرئيس الأمريكي يتفاخر بدعمه للمثلية جنسية، معقبًا: "دي قيم الولايات المتحدة، الحرية وصلتهم لهذا السفه والمستنقع، وهذا المستوى المتدني من أخلاقيات لا تماثل أخلاقيتنا، الناس دي عايزة تفرض علينا قيمهم، واحنا بنقول لا، عايزين يخترقونا من خلال ديزني وتقارير حقوق الإنسان".



وأضاف أن مصر مجتمع شرقي، ولا يمكن أن تقبل بمثل هذه العته الإنساني ، متابعًا: "أنتم ضد حقوق الإنسان، فعندما يتزوج الرجل رجل والمرأة مرأة، فكيف يستمر بقاء النوع الإنساني".



ولفت إلى أن هناك عالم يتشكل الآن، فهناك حرب تشن على الثقافة والقيم والوعي قبل أن تكون الحرب بأصوات المدافع، معقبًا: "صدروا لنا الحرية والديمقراطية، من أجل ضرب هوية الدولة الوطنية في مقتل".

