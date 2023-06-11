ختام فعاليات مشروع إطلالة لتدريب النشء على تصميم وتنفيذ الملابس بمركز شباب العريش

شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ختام فعاليات مشروع إطلالة والتي نفذته وزارة الشباب والرياضة (الإدارة المركزية لتنمية النشء) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، في مركز شباب مدينة العريش.

تدريب النشء:



وأكد المحافظ أن المشروع يهدف إلى تدريب النشء على تصميم وتنفيذ الملابس وتعلم فن الإكسسوار وفن التطريز والمشغولات السيناوية، حيث استمر ثلاثة أشهر في مركز شباب العريش، واستهدف 50 طليع وطليعة.

أضاف المحافظ، أنه في نهاية المشروع تم تنفيذ معرض يضم الملابس والإكسسوارات والمشغولات البدوية والسيناوية والتطريز، وذلك بمشاركة محافظات الجيزة والاسماعيلية وبورسعيد وكفر الشيخ وشمال سيناء.



بدوره قال إيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن الوزارة لديها رؤية هامة في حياة النشء، لأنها مرحلة جني ثمار الجمهورية الجديدة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، مضيفا أن الوزارة تسعى لتحديث برامجها ومشروعاتها لتمكين النشء والشباب، وتعمل على تأهيلهم في كافة المجالات المجتمعية البناء

حضر ختام الفاعليات كلا من اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير الشباب والرياضة وجيهان حنفي رئيس الإدارة المركزية للطلائع، هاله عثمان مدير عام إدارة البرامج والأنشطة، ايهاب حسن عبد الوهاب مدير عام مديرية الشاب والرياضة، عبد المقصود رمضان مدير إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة، ناصر العزازي، مدير مركز شباب العريش.