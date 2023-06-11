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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 6 متهمين لتورطهم في محاولة اختطاف رجل أعمال

صدى البلد

تجري نيابة منشأة ناصر تحقيقات موسعة مع 6 متهمين لتورطهم في واقعة محاولة اختطاف رجل أعمال شهير في قطاع تجارة السيارات الزيرو ، وذلك أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وإقتياده إلى طريق الأوتوستراد ثم ترك السيارة والهروب.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات ، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على الأسباب والملابسات .

 

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن من بين المتهمين أحد العاملين مع رجل الأعمال، حيث تبين قيام المتهمين بإنتظار رجل الأعمال حال سيره بالسيارة ملكه بدائرة قسم منشأة ناصر وما أن وصل حتى قاموا باستيقافه مستخدمين سيارة ميكروباص.

وكشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهمين باستقلال سيارة رجل الأعمال والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، ولدى استغاثته بالمارة على الطريق قاموا بترك السيارة ولاذوا بالفرار، وتركوا رجل الأعمال بداخلها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة منشأة ناصر، تضمن ورود بلاغ من رجل الأعمال شهير في قطاع تجارة بيع السيارة الزيرو ، مقيم بدائرة قسم التجمع الخامس، أفاد بأنه حال سيره بالسيارة «ملكه» بدائرة القسم، فوجئ بسيارة «ميكروباص» يستقلها (مجهولون) قاموا بإستيقافه وإستقلال السيارة صحبته والتوجه به إلى طريق الأوتوستراد، وعند استغاثته بالمارة قاموا ترك السيارة ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى توصلت جهود أجهزة أمن القاهرة، التي اشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إلى تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 6 أشخاص «أحدهم يعمل طرف المجنى عليه» ولثلاثة منهم معلومات جنائية، تم إستهدافهم وتمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبطهم، وبحوزة أحدهم السيارة، فرد خرطوش «المستخدمين في الواقعة».

وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم فيما بينهم على اختطاف المجنى عليه رجل الأعمال ومساومته على إطلاق سراحه مقابل مبلغ مالى، وذلك بمساعدة أحدهم «مستغلًا طبيعة عمله لدى المجنى عليه» من خلال تحديد خط سيره وإبلاغ باقى المتهمين فور تحركه، وارتكابهم الواقعة.

رجل أعمال السيارات الزيرو سيارة ميكروباص شرطة منشأة ناصر قسم شرطة منشأة ناصر

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