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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

غرفة محابس بدون غطاء بمدخل ميت غمر الرئيسي تعرض حياة المارة للخطر

صدى البلد

يشهد مدخل ميت غمر الرئيسي بمحافظة الدقهلية كارثة حقيقية بوجود غرفة محابس بدون غطاء ووضع قطع من الحجارة عليها، خشية وقوع أحد فيها، بينما لم يتحرك أحد من مسئولى الحى أو المدينة أو محافظ الدقهلية لتغطية الغرفة المكشوفة التى تتوسط الشارع قبل وقوع الكارثة.

ويقول عماد الغلبان  فى رسالة استغاثة لخدمة القرّاء " بين الناس "  التي يقدّمها موقع "صدى البلد": نعانى من وجود غرفة محابس في وسط الشارع بمدخل ميت غمر في محافظة الدقهلية بدون غطاء تنذر بكارثة لتفادي سقوط أطفال فيها.

وأضاف “ تقدم الأهالي بالعديد من الشكاوى لرئيس الحى و شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لتغطية غرفة المحابس حفاظًا على أرواح الجميع  لكن دون جدوى”.

وطالب المواطنون، محافظ الدقهلية بالتدخل السريع قبل وقوع الكارثة وتغطية البالوعة المكشوفة خشية سقوط أحد المارة .

للتواصل مع القارئ من خلال رقم
01063735950

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

شركة مياه الشرب والصرف الصحى كارثة حقيقية محافظة الدقهلية غرفة محابس بدون غطاء

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