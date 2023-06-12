مانشستر سيتي يوجه رسالة إلي الأهلي عقب التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا

هنأ نادي مانشستر سيتي الانجليزي، النادي الأهلي على تتويج الفريق ببطولة دوري ابطال افريقيا بعد تعادله 1 / 1 أمام الوداد فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى اياب نهائى دوري أبطال إفريقيا.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي مانشستر سيتي عبر “تويتر”: “تهانينا للنادي الأهلي المصري على التتويج المستحق بلقب دوري أبطال أفريقيا نراكم في المملكة العربية السعودية”.

وانضم النادى الأهلى إلى قائمة المتأهلين إلى كأس العالم للأندية 2023، والتي ستقام في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر 2023، ليصبح الفريق رقم 6 المتأهل للبطولة، بفوزه بلقب دورى أبطال أفريقيا مساء الأحد على حساب الوداد المغربى، ورفع رصيده إلى 11 لقب في البطولة.

وسبق الأهلى مانشستر سيتى بطل أوروبا بـ24 ساعة فقط، بعد الفوز على إنتر ميلان بهدف نظيف والتتويج بدوري أبطال أوروبا مساء السبت.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2023 فى السعودية، ديسمبر المقبل، بمشاركة 7 أندية تأهل منها 6 حتى الآن، وهم الأهلى واتحاد جدة بطل الدورى السعودى، ومانشستر سيتى بطل أوروبا، وتنتظر القائمة انضمام بطل أمريكا الجنوبية وسيتم الإعلان عنه بعد نهائى كوبا ليبرتادوريس على ملعب ماراكانا في البرازيل نوفمبر المقبل.