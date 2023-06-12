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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

احتياطي ضخم من الغاز.. خبير: مصر أصبحت بديلاً آمنًا للسوق الأوروبية

الخبير الاقتصادي
الخبير الاقتصادي محمد الحاج

قال الخبير الاقتصادي محمد الحاج، إن الدولة المصرية قامت بجهود كبيرة في قطاع الغاز خلال العشر سنوات الماضية، مؤكدا أن سد النقص في غاز البوتاجاز كان من بين أولويات الدولة، نظرًا لأهميتها الحيوية.

وأضاف الحاج خلال كلمته بندوة أحزاب الحوار الوطني الخاصة بمناقشة المحور الاقتصادي، أن الدولة المصرية تحركت في أكثر من مسار لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك ترسيم الحدود ومعالجة التشابكات المالية مع الشركاء الأجانب.

وأشار إلى أن جميع هذه الجهود أسفرت في النهاية عن اكتشاف حقل ظهر، الذي ساهم في تحويل مصر من دولة تستورد الغاز إلى دولة تصدره، حيث أصبحت مصر الآن مركزًا إقليميًا لتبادل الطاقة، لافتا إلى أن مصر تمتلك الآن محطات إسالة تستخدم لإعادة إسالة الغاز وتصديره مرة أخرى.

كما أكد الخبير الاقتصادي محمد الحاج، أن مصر أصبحت بديلاً آمنًا للسوق الأوروبية، خاصة بعد أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ويمكن القول إن هذه الجهود الكبيرة في قطاع الغاز قد ساعدت مصر على تعزيز مكانتها كدولة مصدرة للغاز وتوفير الطاقة للاستخدام المحلي والتصدير.

الغاز مصر أحزاب الحوار الوطني الحوار الوطني المحور الاقتصادي

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