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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار عاجل من اليونان بشأن حدودها مع تركيا

تركيا
تركيا

أفادت وكالة "الأناضول" التركية عن عزم اليونان بناء سياج حديدي مؤقت في قرية "يني بوسنة" قرب الحدود التركية لمنع المهاجرين غير النظاميين من التسلل إلى البلاد.


وأفادت وسائل الإعلام اليونانية أمس الأحد، بأن رئيس الأركان كونستانتينوس فلوروس أمر ببناء سياج مؤقت على الحدود التركية، بعد مزاعم عن زيادة عدد المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون البلاد في الأيام الأخيرة.


وبينت وسائل الإعلام أن السياج المؤقت سيكون بطول 100 متر، وفق "الأناضول".


ونشرت وسائل إعلام يونانية نشرت في الفترة الأخيرة أنباء مفادها بأن تركيا سمحت للمهاجرين غير النظاميين بالعبور إلى الأراضي اليونانية، فيما تبين لاحقا أن هذه المزاعم لا صحة لها.

 

الحدود التركية وسائل الإعلام

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