المدير التنفيذي للأهلي يكشف موقف الخطيب من التواجد مع بعثة الأهلي

قال سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي راجع طبيبه قبل قرار السفر إلى المغرب رفقة البعثة.

وقال سعد شلبي خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد أسامه عبر برنامجه "ستاد القاهرة" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM:" الكابتن محمود الخطيب راجع طبيبه الخاص ولكنه كان عنده إصرار كبير للسفر مع الفريق".

وتابع المدير التنفيذي للنادي الأهلي:" اشتغلنا بإخلاص كبير والمجلس هيأ كل شئ للفريق في سفرية المغرب، الأهلي افراحه بحمد الله لا تتوقف ".



وأكمل:" النادي الأهلي هو زين النوادي الافريقيه، بطولة اليوم عززت كل تتويجات الأهلي هذا الموسم وحققنا إنجاز فريد من نوعه تتويج الأهلي ببطولة أفريقيا في كرة القدم وكرة السلة وكرة اليد واللهم ديمها نعمه".

وأختتم:" أهنئ الجمهور الأهلاوي العظيم بالتتويج باللقب رقم 11 من بطولة دوري أبطال إفريقيا وهذا إنجاز تاريخي".