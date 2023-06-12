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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

بدأ الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا في دور الـ32، حيث لعب الأهلي ذهابًا مع الاتحاد المنستيري التونسي يوم 9 أكتوبر 2022، وفي مدينة المنستير فاز الأهلي بهدف أحرزه محمد عبد المنعم، وفي القاهرة يوم 15 أكتوبر 2022 فاز الأهلي بنتيجة 3- صفر، أحرز أحمد عبد القادر هدفًا، وهدفين لحمدي فتحي، وصعد لدوري المجموعات.

 

في دوري المجموعات، بدأ الأهلي مبارياته في الجولة الثانية، وتأجلت مباراته في الجولة الأولى لتعارضها مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

 

الجولة الثانية، يوم 18 فبراير 2023، لعب الأهلي مع الهلال السوداني بأم درمان، وخسر الأهلي بهدف للا شيء.

 

الجولة الثالثة، يوم 25 فبراير 2023، تعادل الأهلي في القاهرة مع صن داونز بهدفين لكل فريق، أحرز للأهلي محمد عبد المنعم وحسين الشحات.

 

الجولة الأولى، يوم 4 مارس 2023، فاز الأهلي في القاهرة على القطن الكاميروني بثلاثة أهداف للا شيء أحرزها محمد شريف وأحمد قندوسي ورأفت خليل.

الجولة الرابعة، يوم 11 مارس 2023، خسر الأهلي في جنوب إفريقيا أمام صن داونز بنتيجة 2-5، أحرز للأهلي محمد شريف وبيرسي تاو.

الجولة الخامسة، يوم 17 مارس 2023، فاز الأهلي في الكاميرون على القطن الكاميروني 4- صفر، أحرز محمود كهربا ثلاثة أهداف وهدف لبيرسي تاو.

الجولة السادسة، يوم 1 أبريل 2023، فاز الأهلي في القاهرة على الهلال السوداني 3- صفر أحرز محمود كهربا هدفًا، وحسين الشحات هدفين.

في دور الثمانية، التقى الأهلي مع الرجاء البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب يوم 22 أبريل 2023 فاز الأهلي بهدفين أحرزهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، وفي الدار البيضاء يوم 29 أبريل 2023 تعادل الفريقان بدون أهداف.

في الدور نصف النهائي، التقى الأهلي مع الترجي التونسي، في لقاء الذهاب بتونس العاصمة يوم 12 مايو 2023، فاز الأهلي 3- صفر، أحرز بيرسي تاو هدفين، وهدف لمحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالقاهرة يوم 19 مايو 2023 فاز الأهلي بهدف أحرزه حسين الشحات.

في الدور النهائي، التقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي، في لقاء الذهاب بالقاهرة يوم 4 يونيو 2023 فاز الأهلي 2-1، أحرزها بيرسي تاو ومحمود كهربا، وفي لقاء العودة بالدار البيضاء اليوم 11 يونيو 2023 تعادل الفريقان بهدف لكل فريق، أحرز للأهلي محمد عبد المنعم.

لعب الأهلي في طريقه للبطولة 14 مباراة، فاز في تسع مباريات منها ثلاث مباريات خارج مصر، وخسر مباراتين، وتعادل في ثلاث مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 27 هدفًا، وتلقت شباكه عشرة أهداف.
 

الأهلى محمد عبد المنعم دوري ابطال افريقيا الاتحاد المنستيري التونسي أحمد عبد القادر لحمدي فتحي

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