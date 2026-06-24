صاحب هدف الانتصار..دانيال مونيوز أفضل لاعب في مباراة كولومبيا والكونغو الديمقراطية بالمونديال

حصد الكولومبي دانيال مونيوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام الكونغو الديمقراطية في كأس العالم.

وحقق منتخب كولومبيا فوزًا صعبًا على منتخب الكونغو الديمقراطية بهدف نظيف في المباراة، التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، على ملعب أكرون، في إطار الجولة الثانية للمجموعة الحادية عشر ببطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في امريكا وكندا والمكسيك حتي يوم ١٩ يوليو المقبل.

وواصل مدافع كريستال بالاس تألقه للمباراة الثانية علي التوالي، فبعد تسجيله في مرمى أوزبكستان بالجولة الأولى، عاد اليوم ليحرز هدف تفوق كولومبيا على الكونغو الديمقراطية.

وتأهل منتخب كولومبيا لدور الـ٣٢ بالمونديال بعد أن وصل رصيده ٦ نقاط في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة في المركز الثالث.