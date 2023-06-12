اليوم.. أول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج

يؤدي اليوم 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، امتحاني مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، بأول أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، بمحافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

ويبدأ امتحان مادة التربية الدينية الساعة 9 صباحًا وينتهي الساعة 10:30 صباحًا، على أن يبدأ امتحان مادة التربية الوطنية الساعة 11 صباحًا وينتهي الساعة 12:30 ظهرًا، في أولى أيام امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

عقد لقاء تدريبي لرؤساء اللجان بسوهاج

وقال الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة سوهاج، إنه تم عقد لقاء تدريبي لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج؛ ليكن لهم القدرة على التعامل مع الطلاب بمل لا يؤثر على نفسيتهم بالسلب.

امتحانات الشهادة الثانوية العامة

وأشار إلى أن عدد الطلاب الذين يحق لهم أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة لعام 2023م، يبلغ عددهم 29 ألف و400 طالب وطالبة، موزعين على 72 لجنة، بالإضافة إلى 10 لجان احتياطية، وبالتعاون مع الجهات الامنية تم تأمين كافة اللجان ومنع البائعة الجائلين ورفع الإشغالات؛ من أجل توفير الهدوء في كافة لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بسوهاج.

ولفت وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، إلى أن المديرية أنهت جميع استعداداتها لانطلاق الامتحانات، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية من المديريات الخدمية والجهات الأمنية والوحدات المحلية.