بعد الفوز باللقب.. عمر كمال: مبروك لجماهير النادي الأهلي

حرص الفنان عمر كمال، على تهنئة النادي الاهلي وجماهيره، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

نشر الفنان عمر كمال، فيديو احتفال للاعبي النادي الأهلي من خلال حسابه الرسمي على “الانستجرام” وعلق قائلًا: "مبروك لجماهير النادي الأهلي، ولاقى الفيديو إعجاب متابعيه وتهنئتهم.

وتوج الأهلي بالبطولة رقم 11 فى تاريخه بمجموع المباراتين حيث فاز الأهلى فى مباراة الذهاب فى القاهرة 2 / 1 وتعادل في الإياب بالمغرب 1 / 1 ليفوز 3 / 2 بمجموع المباراتين ليستعيد بطولته المفضلة بعد أن فاز بها الوداد النسخة الماضية على حساب الأهلي.

ونجح محمد عبد المنعم فى ادراك هدف التعادل وهدف التتويج فى الدقيقة 78 برأسة رائعة من الضربة الركنية التي لعبها على معلول .

بينما نشر رامي ربيعة، لاعب النادي الأهلي، فيديو من داخل غرفة الملابس، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر لاعبو النادي الأهلي وهم يحتفلون بتتويج النادي بلقب دوري أبطال أفريقيا، أثناء رقصهم علي الأغاني برفقة المدير الفني مارسيل كولر وأعضاء الفريق.