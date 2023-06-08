تفاصيل حفل عمر كمال في دبي غدا

يستعد المطرب عمر كمال للسفر إلى دبي نهاية الأسبوع المقبل استعداد لإحياء حفل غنائى داخل أحد أشهر أماكن السهر هناك يوم الجمعة الموافق 16 من شهر يونيو الجاري.

عمر كمال يسافر إلى دبي يوم الأربعاء القادم استعداد لحفله المنتظر هناك، لتكون هذه الحفلة هي الأولى لعمر خلال جولته الصيفية التى يبدأها الأسبوع القادم وحتى نهاية الموسم.

وطرح مؤخرا المطرب عمر كمال أغنيته الجديدة يابيبي والتى يقدمها مع المطربة سارة زكريا صاحبة أغنية تيجي نتجوز بالسر، وذلك من خلال صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



الأغنية تعاون فيها الثنائى مع كل من الشاعر عمرو قطب، والملحنين خالد سلطان ومحمد غنيم، والموزع إسلام شيبسي.

أحدث أغاني عمر كمال

وكان عمر كمال قد طرح أغنية مؤخرا بالتعاون مع آيتن عامر بعنوان “قلبي خسة” ضمن أحداث فيلم ساعة إجابة فى موسم عيد الفطر الماضي.

الأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان كريم عاشور ومن توزيع أحمد وحيد.

حفلات عمر كمال فى الصيف

ويعمل عمر كمال خلال هذه الفترة على الاستعداد لتقديم أكثر من حفل غنائى بعدد من الأماكن الساحلية سواء بمدينة العلمين الجديدة والساحل الشمالي بالإضافة إلى جولة خارج مصر فى العديد من الدول العربية.