بعثة الأهلي تغادر المغرب عائدة إلى القاهرة

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي مطار كازابلانكا بالمغرب في طريقها للعودة إلى القاهرة، وذلك عقب التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي.

ونجح الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخ النادي، بعد التعادل مع الوداد المغربي 1 - 1 بملعبه في مباراة الإياب، والفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة 2 - 1.

وخلال لقاء الإياب تقدم الوداد بهدف عن طريق يحيى عطية الله في الدقيقة 27، قبل أن يقتنص محمد عبد المنعم هدف التعادل برأسية رائعة في الدقيقة 78، ليحسم بهذا التعادل تتويج الأهلي بلقب البطولة الإفريقية.