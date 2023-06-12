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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

دعمتني.. الأولى على إعدادية كفر الشيخ تروي تفاصيل مكالمة السيدة انتصار السيسي

الطالبة منة الله
الطالبة منة الله عماد

تحدثت الطالبة منة الله عماد الأولى، على الشهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ على مكالمتها مع السيدة انتصار السيسي، قائله: “كانت مفاجأة بالنسبة لي٫ وشكرا لكل الكلام اللي قالته وإداني دافع إني أكمل.

مكالمة السيدة انتصار السيسي للاولى على الاعدادية

استضاف الإعلامي يوسف الحسيني٬ الطالبة منة الله عماد، الأولى في شهادة الإعدادية على مستوى محافظة كفر الشيخ، ووالدتها إيمان عادل٫ وذلك ببرنامج “التاسعة”٫ على قناة الأولى.

علقت الطالبة منة الله عماد على دعمها من الرئيس السيسي، قائله: "إن شاء الله أكون عند حسن الظن وأفيد مصر في يوم من الأيام".

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول مكالمة قرينة الرئيس للطالبة منة الله عماد من خلال الفيديوجراف التالي

انتصار السيسى منة الله عماد الاولى على الشهادة الاعدادية

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