أبوالغيط: مستعد للتعاون مع دول الباسفيك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك

أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك يأتي بين مجموعتين لدول تعكس مصالح وتطلعات شعوب اقليمين مختلفين، وهما المنطقة العربية ومنطقة الباسيفيك، وبالرغم من التباعد الجغرافي بين المنطقتين إلا أننا بوسعنا خلق أرضية مشتركة ونقاط التقاء بين مصالحنا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وغيرها من المجالات الهامة للجانبين.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية ‏للاجتماع الوزاري بين الدول العربية ‏ودول جزر الباسيفيك، أن جامعة الدول العربية تدرك باهتمام تطلعات ومخاوف دول الباسفيك، قائلا: لقد قطعتم آلاف الأميال من منطقتكم صوب منطقتنا، وهذا إنما يعكس حرصكم على تقريب وجهات النظر إزاء القضايا المختلفة وتشارك الطموحات نحو مستقبل أفضل لدولنا وشعوبنا.

وأكد أبو الغيط أن الجانب العربي مستعد للتعاون معكم في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي من بينها قضايا تغير المناخ، والاستجابة للأوبئة، والأمن البحري، وحماية البيئة، والأمن الصحي.

وأوضح أن كلاً من المنطقتين العربية والباسيفيكية تحتل مكانة جيوإستراتيجية هامة في ظل النظام الدولي الحالي، الأمر الذي يدعونا إلى التكاتف ودعم التعاون جنوب/جنوب من أجل التعبير عن الإرادة الحرة والمستقلة لدولنا وشعوبنا.

وأكد على أهمية الدعم المتبادل بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك في المواضيع المطروحة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، فيما يتعلق بالقضايا العادلة للطرفين، وكذلك الدعم المتبادل للترشيحات للمناصب في المنظمات الدولية.