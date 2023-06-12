مشواري.. تفاصيل حفل محمد منير في جدة

يستعد النجم محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم جدة، وأطلقت هيئة الترفيه السعودية على الحفل بـ اسم "مشواري"، وذلك يوم 16 يونيو بقيادة المايسترو هاني فرحات.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل البوستر الرسمي، وذلك عبر حسابها الرسمي بـ انستجرام معلقة: ليلة مشواري للفنان الكبير محمد منير على مسرح بنش مارك في جدة، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل اليوم في تمام الساعة 9 مساءً.

شارك محمد منير في السباق الرمضاني 2023 بغناء تتر مسلسل سره الباتع للمخرج خالد يوسف ومسلسل عملة نادرة للفنانة نيللي كريم، وحقق العملين نجاحًا كبيرًا، وأيضًا غنى رباعيات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي خلال أحداث مسلسل عملة نادرة.

محمد منير وهاني شنودة

وفي وقت سابق اعرب الفنان محمد منير، عن سعادته بتكريم الموسيقار الكبير هاني شنودة، من حفل ذكريات الأخير الذي أقيم بالرياض، وقال محمد منير في تصريحات له: «أن الموسيقار هاني شنودة أفنى عمره وصحته في خدمة الفن والطرب وأتمنى أن أرى مسرحًا في مصر باسمه».

وأضاف: «أنه كرث موهبته لخدمة لمصر، متمنيًا أن يتصدى الجيل الجديد من المطربين لإعادة أغانيه من خلال رؤية جديدة، مثلما نجح في إحياء وإعادة أغاني شادية ووردة».