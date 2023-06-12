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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد: برنامج تدريبى لطلاب الشهادة الإعدادية على مهارات STEM

جانب من البرنامج
جانب من البرنامج

أعلنت مديرية التربية و التعليم بالوادى الجديد، البدء في تنفيذ برنامج تدريبى لطلاب المرحلة الإعدادية على  مهارات STEM  بالتنسيق مع توجيه عام اللغة الإنجليزية بهدف تنمية المهارات والقدرات اللغوية للطلاب خلال فترة الاجازة الصيفية حيث يتم التدريب بمقر المركز الإستكشافى للعلوم بالخارجة يومى الأحد والثلاثاء من كل أسبوع  من 7 : 9 مساء حتى نهاية أغسطس 2023.

وجه سيد عبد العزيز مدير التعليم بالمحافظة الشكر لفريق العمل للحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم وإثرائهم بالمعلومات الهامة.

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والمقصود بكلمة STEMهي عبارة عن اختصار للأحرف الأولى من أربع كلمات وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وتشمل مجموعة من المهارات المشتركة التي تجمع بين أربع مجالات أو تخصصات وهي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

وفى سياق متصل تستكمل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فعاليات البرنامج العلاجى لتحسين مستوى طلاب المرحلة الإعدادية الذين لهم حق دخول الدور الثانى و ذلك فى إطار الحرص على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والعمل على تحسين مستواهم الدراسى، و ذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس وإدارة التعليم الإعدادى وتوجيه عموم المواد الأساسية والمعلمين من ذوى الخبرات.

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