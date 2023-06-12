نائب محافظ الوادي الجديد تترأس غرفة عمليات الثانوية العامة الرئيسية بالمديرية

ترأست حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، غرفة عمليات الثانوية العامة الرئيسية بمديرية التربية والتعليم، وذلك للوقوف على سير الامتحانات بأول أيامها ومتابعة أداء اللجان بكافة الإدارات التعليمية.

وخلال الاجتماع، التقت نائب المحافظ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر الفيديو كونفرانس بحضور المهندس سيد عبد العزيز وكيل التربية والتعليم بالمحافظة، حيث أكدت على انتظام العمل داخل اللجان وعدم وجود أي معوقات تواجه الطلاب. كما أشارت إلى إجراءات

المحافظة لتوفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب داخل اللجان وللملاحظين داخل الاستراحات.

كما التقت بأعضاء غرف العمليات الفرعية، مشددةً على المتابعة اللحظية الإبلاغ الفوري لأي مستجدات أو معوقات قد تطرأ، وتقديم كافة التيسيرات لتوفير المناخ الملائم للطلاب.