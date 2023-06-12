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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صناعة النواب توصي بزيارة ميدانية للمناطق الصناعية بالإسكندرية

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب

أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب ، برئاسة المهندس معتز محمود خلال اجتماع اللجنة،  اليوم الاثنين عمل زيارة ميدانية للمناطق الصناعية الغير مقنن أوضاعها وذلك للوقوف علي مشكلاتها وإمكانية دمجها وتحويلها من الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.

وطالب النائب معتز محمود من محافظ الاسكندرية تكليف هيئة التنمية الصناعية بإعادة التسعير لتقنين اوضاع الاراضي.

جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، بشأن المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية بالمجمعات الصناعية بمحافظة الإسكندرية بمنطقتي (برج العرب - أم زغيو)

وقال النائب محمد اسماعيل مقدم طلب الاحاطة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، انه لابد من الاستغلال الأمل للمجمعات الصناعية بمحافظة الاسكندرية ،
موضحا انه في إطار حرص الدولة المصرية علي تامين احتياجاتها نظرا لما يتعرض المصادر الخارجية من مخاطر التقلبات الاقتصادية والسياسية وآخرها أزمتي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية .

وأضاف محمد اسماعيل ان تنشيط الصناعة الوطنية وتشجيعها يساهم في زيادة الاعتماد على الناتج المحلي والحد من الاستيراد ، مشيرا الى انه توجد بمحافظة الاسكندرية مجمعات صناعية بمناطق برج العرب و أم زغيو بها الكثير من المشكلات التي تواجه الأنشطة الصناعية .

وأشار مقدم طلب الاحاطة إلى أنه سبق وناقش هذا الطلب بلجنة الإدارة المحلية أصدرت توصيتها بإعادة النظر بتسعير الأراضي إلا ان التوصية لم تنفذ حتى الآن ، قائلا: إعادة التسعير سيشجع المستثمرين للعمل من أجل صناعة وطنية .

الإدارة المحلية الاقتصاد غير الرسمى الأنشطة الصناعية الأوكرانية التنمية الصناعية

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