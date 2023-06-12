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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بدون حبال.. القبض على بريطاني تسلق مبنى 123 طابقا في كوريا الجنوبية

بريطاني يتسلق مبني
بريطاني يتسلق مبني 123 طابقا في كوريا الجنوبية

بعد 4 سنوات من سجنه بتهمة تسلق خامس أكبر  مبني في العالم، ألقت قوات الشرطة الكورية الجنوبية القبض على شاب بريطاني بنفس التهمة. 

بسروال قصير وبدون أي حبال، تسلق جورج كينج طومسون البالغ من العمر 24 عاما برج لوت وورلد المكون من 123 طابقا في سيول، عاصمة كوريا الجنوبية. 

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية بكوريا الجنوبية وصحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فقد أوقفت السلطات المختصة الشاب في الطابق الـ 73 إثر ملاحظته. 

متسلق بريطاني في كوريا الجنوبية 

وكان الشاب قد تسلق قبل 4 سنوات مبني ذا شادر في لندن وسُجن على إثر ذلك. 

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحاول فيها شخص ما تسلق برج لوت وورلد، ففي عام 2018، حاول آلان روبرت، المعروف باسم "الرجل العنكبوت الفرنسي '' تسلق مبنى سيول.

واعتقلت حينها الشرطة الكورية الجنوبية الرجل البالغ من العمر  60 عاما في منتصف البرج الشاهق الارتفاع. 

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بريطاني يتسلق مبني 123 طابقا في كوريا الجنوبية 
بريطاني يتسلق مبني 123 طابقا في كوريا الجنوبية 
القبض على بريطاني يتسلق مبني 123 طابقا في كوريا الجنوبية 

 

المتسلق جورج كينج طومسون

 

 

 

 

سيول كوريا الجنوبية بريطاني متسلق أكبر مبني العالم

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