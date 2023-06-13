سميرة سعيد: أغنية إنسان آلي طرحت عام 2015 وتم بعض التعديلات بها

قالت الفنانة سميرة سعيد، إن أغنية إنسان آلى قديمة منذ عام 2015 ولكنها قامت ببعض التعديلات بها فقط، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية قديمة ولكن تم إضافة بعض الكلمات بالإضافة إلى تعديل في المونتاج فقط.

وأضافت "سميرة سعيد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن هذه الأغنية تعبر عن مشاعر كثير من الأشخاص الذين يعانون من ضغوط الحياة، مشيرة إلى أن وسائل التواصل الإجتماعي جعلت الأشخاص في حيرة ولا يستطيعون التفريق بين الأشياء الجيدة والغير جيدة.

وتابعت سميرة سعيد، أن الجميع أصبحوا ضحايا السوشيال ميديا، موضحة أن الأشخاص يقعون ضحايا ما يرونه داخل مواقع التواصل الاجتماعي.