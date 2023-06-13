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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم الوادى الجديد: ورشة عمل للراغبين فى خوض اختبارات تطبيقات مايكروسوفت

وكيل التعليم
وكيل التعليم

قال سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ان مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية يعقد اليوم الثلاثاء ورشة عمل اونلاين للطلاب الراغبين فى الالتحاق باختبارات تطبيقات مايكروسوفت وفق التعليمات الواردة بشأن تنفيذ المسابقة الدولية فى تطبيقات مايكروسوفت للعام الثالث والتى تأتى بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال مدير التعليم بالمحافظة إن مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية يفتح أبوابه للطلاب الراغبين فى الاختبار غداً الأربعاء وحتى الخميس 14-15 يونيو 2023 مؤكداً على أن حضور ورشة العمل شرط أساسى لدخول الطالب الاختبار ( يفضل طلاب الأعوام الماضية اللذين حصلوا على التدريب من قبل واجتازوا أحد التطبيقات، وأن يكون الطالب مصرى الجنسية ولا يقل سن الطالب عن 13 ولايزيد عن 18 سنة وأن يكون الطالب مقيد بالمدارس المصرية.

وشدد مدير التعليم بالمحافظة على عدم اشتراك الاشقاء بنفس التطبيق كما يجوز للطلاب المشاركين بالمسابقة المحلية والعالمية العام الماضى الاشتراك فى نفس التطبيق وعلى الجادين فقط ملىء الاستمارة التقدم لدخول الاختبار مباشرة وحضور ورشة العمل مدة يوم واحد .

https://forms.office.com/r/R0uGUUhJgQ

سيتم اختيار أسرع وأفضل نتيجة للطلاب لعدد (100 طالب) على مستوى الجمهورية وسيتم إعلان النتيجة والطلبة الفائزين لحضور المعسكر النهائى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات اختبارات استمارة اتصالات الاتصالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستمارة الوادى الجديد المشارك تطبيقات مايكروسوفت تعليم الوادي الجديد

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