برلماني : مناقشات الحوار الوطني حول أولويات الاستثمار خارطة طريق للمستقبل

ثمن النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب ، من حالة الزخم التي أحدثها الحوار الوطني في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية ، مؤكداً أن جلسات الأسبوع الثالث شهدت مناقشات بناءة في مناقشات المحور السياسي والتمثيل النيابي ، واليوم ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

واضاف سابق في تصريحات له صباح اليوم أن مناقشات اليوم حول أولويات الاستثمار ستكون خارطة طريق المستقبل ، لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية ، وبحث توفير مناخ مناسب للاستثمار ، ودعم المستثمرين وتوفير حوافز ، تستطيع من خلالها جذب الاستثمارات في مختلف المجالات خاصة وأن مصر واعدة وتربة خصبة تتوفر فيها مختلف آلاف الفرص الاستثمارية الجادة.

وتابع عزيز سابق أن هناك آمالا كبيرة معقودة علي مخرجات جلسات الحوار الوطني ، لما تمثله من عصارة لتوافق شعبي حول وثيقة جديدة للوطن ، أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة جميع أطياف الشعب المصري في كتابة الوثيقة الجديدة لمصر في الجمهورية الجديدة.

يذكر أن أمانة الحوار الوطني ستعقد اليوم جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي .