عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني : مناقشات الحوار الوطني حول أولويات الاستثمار خارطة طريق للمستقبل

عزيز سابق عضو مجلس
عزيز سابق عضو مجلس النواب

ثمن النائب عزيز سابق عضو مجلس النواب ، من حالة الزخم التي أحدثها الحوار الوطني في الأوساط السياسية والاقتصادية والاجتماعية المصرية ، مؤكداً أن جلسات الأسبوع الثالث شهدت مناقشات بناءة في مناقشات المحور السياسي والتمثيل النيابي ، واليوم ستعقد جلستان حول أولويات الاستثمارات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.

 

واضاف سابق في تصريحات له صباح اليوم أن مناقشات اليوم حول أولويات الاستثمار ستكون خارطة طريق المستقبل ، لوضع تصور عن الفرص الاستثمارية ، وبحث توفير مناخ مناسب للاستثمار ، ودعم المستثمرين وتوفير حوافز ، تستطيع من خلالها جذب الاستثمارات في مختلف المجالات خاصة وأن مصر واعدة وتربة خصبة تتوفر فيها مختلف آلاف الفرص الاستثمارية الجادة.

 

وتابع عزيز سابق أن هناك آمالا كبيرة معقودة علي مخرجات جلسات الحوار الوطني ، لما تمثله من عصارة لتوافق شعبي حول وثيقة جديدة للوطن ، أراد الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة جميع أطياف الشعب المصري في كتابة الوثيقة الجديدة لمصر في الجمهورية الجديدة.

 

يذكر أن أمانة الحوار الوطني ستعقد اليوم جلستان حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمار العام، والمدرجة على جدول أعمال لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، وعلى التوازي منهما تعقد جلستان حول دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي ومسائل تسعير المنتجات مع مسألة دعم الزراعة والائتمان والديون، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الزراعة والأمن الغذائي . 

عزيز سابق الحوار الوطني مجلس النواب الاجتماعية المصريه الانتاج الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحدد موعد ذروة العاصفة وتقدم نصائح ضرورية

عاصفة قوية.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية اليوم على تلك المحافظات

مشاهد من ليلة التتويج بدوري الأبطال| حقيقة "خناقة" ثلاثي الأهلي.. ونجم الفريق مرشح للتمثيل

مفاجأة.. شوبير: الأهلي يرحب برحيل نجم الفريق بعد موافقة كولر

عاصفة رملية وأمطار رعدية.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد وتحذير لهذه المحافظات

بسبب ارتفاع الأمواج.. رفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي بالإسكندرية

مصطفى شوبير يكشف حقيقة خناقة كهربا.. وتفاصيل احتفاله مع مشجع الزمالك

موعد زيادة المعاشات الجديدة لـ11 مليون مستحق| تعرف عليه

ترشيحاتنا

بدء جلسة المباحثات المصرية العراقية بقيادة رئيسى وزراء البلدين

عاصفة رياح ما بين 50 إلى 60 كم/ الساعة ..وتحذير من هاني الناظر

فلسطين تدعو أمريكا والمجتمع الدولى لفرض عقوبات رادعة على الاحتلال الإسرائيلي

اعتقال 12 شخصا من تجار المخدرات بالسعودية |فيديو

هل يشترط إعطاء الفقير من لحم الأضحية؟.. أمين الإفتاء يرد

مستجدات الطقس| سحب رعدية بمناطق متفرقة و6 محافظات تضربها العاصفة بعد ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمريكا.. حيوان غير متوقع يفاجئ عائلة في حمام سباحة منزلهم| شاهد

ثعبان عالق داخل شعر شاب أجنبي| شاهد

احترس وتوقف عن الإجهاد فورا.. هذه الأعراض تشير للإصابة بأزمة قلبية

اعرف الأسعار الحقيقية للسجائر ولا تقع ضحية للنصب

فيديو

ودعوا الإنترنت ٣ شهور..خسائر بالمليارات والعالم في خطر والشمس السبب/ فيديو جراف

تمركزات ثابتة ومتحركة .. استعدادات الداخلية لتأمين ماراثون الثانوية العامة.. فيديو

انا عازب وعايزكوا ترقصوا.. قصة التيك توكر ابراهيم مالك من السجن الي العودة

صرف 8500 جنيه لكل مواطن | إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ