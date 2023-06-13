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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتظارا لقرار الفيدرالي..مؤشرS & P 500 يقفز لأعلى مستوى له خلال عام

الفيدرالي الامريكي
الفيدرالي الامريكي

أدى تداول المستثمرين على مؤشر S & P 500 الأمريكي، المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عام، وذلك في انتظار أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على حالها دون زيادة، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال ريفو.

ينتظر المستثمرون تقييم شدة أزمة الائتمان وانفراج البنوك الأمريكية من أزمتها، والشروع في إقراضهم كما المستويات المعتادة.

لكن بينما يبدو أن بنك الاحتياطي الفيدرالي مستعد للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي في نطاق 5 في المائة إلى 5.25 في المائة باجتماعه هذا الأسبوع، يرى العديد من المحللين أن هذا الإجراء مؤقت.

ويجتمع الفيدرالي ليومين، ومن المرجح أن يصدر  قرارًا غدا. 
ويعتقدون  المراقبون، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيضطر إلى اتباع نهج البنوك المركزية الأسترالية والكندية ، التي أوقفت مؤقتًا رفع أسعار الفائدة ، فقط لاستئناف تشديد السياسة النقدية، في وقت لاحق من العام.

في الأسبوع الماضي ، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدي إلى 4.1 في المائة - وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 - في حين رفع بنك كندا أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها في 22 عامًا عند 4.75 في المائة.

نتيجة لذلك ، على الرغم من أن أسعار الفائدة الأمريكية وصلت بالفعل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2007 ، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يؤكد الاحتياطي الفيدرالي على احتمالية رفع أسعار الفائدة في المستقبل في البيان الذي سيصدره.

المستثمرين S P 500 مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اسعار الفائدة

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