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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

به فرن لا ينطفئ منذ 3 قرون ..حكاية أقدم مطعم في العالم

صدى البلد

إذا بحثت عن أقدم المطاعم على الأطلاق في موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية ستجد أن  أقدم مطعم  أسسه الشيف الفرنسي Jean Botin وزوجته، وقاما بتدشينه في 1725 باس ويسمى  Sobrino de Botín لا يزال ناشطا منذ تدشينه للآن بالعالم، وبدأ أصحابه يحضّرون للأحتفال تاريخي لأحياء ذكرى لأنشائه  بعد 18 شهرا وذلك بمناسبة مرور 300 عام على افتتاحه  ويوجد المطعم  في العاصمة الإسبانية مدريد.

أما عن المشاهير الذين قاموا بالعمل في تلك المطعم فيأتي في المقدمة  الرسام الإسباني " Francisco de Goya" فقد عمل نادلا يقوم بخدمة الزبائن وغسل الأطباق والصحون 

وقد صنفت المطعم مجلة Forbes الاقتصادية الأميركية، ضمن أفضل 10 مطاعم كلاسيكية في العالم ومن المثير للدهشة بالمطعم وجود هو فرن  داخل المطعم لا ينطفئ منذ 3 قرون؛ بل تبقى شعلة تلك الفرن بالمطعم  متقدة ليلا، ليكون جاهزا للشواء  كل صباح.

موسوعة جينيس موسوعة جينيس للأرقام القياسية العاصمة الإسبانية العاصمة الإسبانية مدريد

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