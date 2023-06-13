حقيقة اقتراب بيراميدز من التعاقد مع مصطفى محمد وتريزيجيه.. التفاصيل الكاملة

تردد خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الأنباء حول دخول نادي بيراميدز فى مفاوضات جادة مع الثنائى مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه لاعبى منتخب مصر للتعاقد معهما خلال المرحلة المقبلة لتدعيم صفوف الفريق .

وأكدت مصادر خاصة داخل نادي بيراميدز لـ صدى البلد عدم صحة كل الأنباء التى ترددت حول هذا الشأن بشكل نهائى، مؤكدة أن النادي لم يدخل فى أى مفاوضات مع اللاعبين .

وقالت المصادر ذاتها، إن بيراميدز لا يدخل فى أي مفاوضات مع أى لاعب يرتبط بعقد مع ناديه، ويسعى بيراميدز إلى التعاقد مع اللاعب الذى سيضيف له فنيا، وفى حالة انتهاء عقده مع ناديه مع، كما حدث فى الصفقات التى تمت فى الفترات الأخيرة مثل توريه وغيره وان اللاعب الوحيد الذى تم التعاقد معه من خلال ناديه المغربى محمد الشيبى الذى تم التعاقد معه من الجيش الملكى المغربى مقابل 800 ألف دولار .

وأشارت المصادر إلى أن الثنائى مصطفى محمد وتريزيجيه من العناصر التى يمكن أن تضيف لأى فريق سواء داخل مصر أو خارجها ولكن بيراميدز لم يتفاوض معهما بأى شكل من الأشكال .