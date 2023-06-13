بيان عاجل من المبعوث الأممي إلى السودان بشأن الأوضاع في البلاد

أعلن المبعوث الأممي إلى السودان، فولكر بيرتس، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الأمني وحقوق الإنسان خاصة في الخرطوم ودارفور وكردفان في السودان يستمر في التدهور والخطر.

وقال المبعوث الأممي إلى السودان، إن المدنيين يعانوا من نقص حاد في الغذاء والإمدادات الطبية في كافة ولايات السودان.

وعلى جانب آخر، قالت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، إن مبعوثها الخاص لـ السودان، فولكر بيرتس، يعمل من نيروبي، مؤكدة استمرارها في الحوار مع السلطات السودانية.

وأوضحت الأمم المتحدة، أن “42 ألف شخص عالقون في جزيرة توتي بالخرطوم ولا يحصلون على الرعاية والخدمات الأساسية”.

وقالت: “نحتاج إلى تأمين ممر آمن على الفور لتوزيع مواد الإغاثة على المدنيين في السودان”.