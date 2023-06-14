شريف سامي: وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة استثمارات القطاع الخاص

علق شريف سامي عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي على جلسات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والحديث عن وثيقة ملكية الدولة.

وقال شريف سامي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، :" اتفق مع توجه مراجعة وتجويد وثيقة ملكية الدولة ووضع تفاصيل كثيرة حول دور الدولة".

وأضاف شريف سامي :" وثيقة ملكية الدولة تستهدف زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص في العديد من المشروعات مع تخارج الحكومة من هذه المشروعات ".

وتابع شريف سامي :" الجميع يطمح في تحديد دور الدولة في وثيقة ملكية الدولة لكن يجب أن يتم السير بشكل تدريجي في هذا الأمر لأن الوثيقة مازالت حديثة ".